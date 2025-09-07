Serie D (e quindi il Milan Futuro) ancora su Vivo Azzurro Tv: partnership rinnovata

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Serie D e Vivo Azzurro Tv ancora avanti insieme. Dopo aver trasmesso tutto il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, Lega Nazionale Dilettanti e Figc rinnovano l'accordo per offrire in visione gratuita una partita a settimana della quarta serie italiana sulla piattaforma federale di live streaming e intrattenimento. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il programma di appuntamenti da settembre a giugno per gli appassionati del campionato, con ben 162 formazioni ai nastri di partenza in rappresentanza di 19 regioni su 20 oltre allo Stato di San Marino.

Al via domenica 7 settembre (ore 15) con la diretta di Ancona-Ostiamare, prima giornata del Girone F. "Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto - commenta Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale -. Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall'inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori. La Serie D ha il grande vantaggio di essere un campionato imprevedibile, variegato per la presenza di grandi e piccole piazze, ma soprattutto tecnicamente stimolante per i giovani. Non è un caso se vediamo sempre più ragazzi formati in D conquistare i grandi palcoscenici. Un valore che si sposa perfettamente in un contesto come Vivo Azzurro Tv, la casa delle nazionali azzurre e dei migliori talenti italiani". (ANSA).