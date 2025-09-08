Serie D, ecco l'avversario del Milan Futuro per i trentaduesimi
Sorteggiate le sfide per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D che si disputeranno l'8 ottobre: il Milan ospiterà in casa la Varesina. In caso di vittoria, agli ottavi la vincente di Brusaporto e Virtus Ciseranobergamo.
"Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D, turno che si giocherà in gara secca il prossimo 8 ottobre alle ore 15. Come previsto da regolamento, calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Da questo punto in avanti, il percorso di coppa si svolgerà secondo il tabellone principale riportato in basso.
COPPA ITALIA SERIE D-Trentaduesimi
Gara 1: Asti-Chisola
Gara 2: Ligorna-Novaromentin
Gara 3: Vado-Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
Gara 6: Correggese-Imolese
Gara 7: Piacenza-Progresso
Gara 8: Pavia-Sant’angelo
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
Gara 11: Milan Futuro-Varesina
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
Gara 14: Este-Vigasio
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 16: Luparense-Mestre
Gara 17: Orvietana-Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
Gara 19: Forsempronese-Ancona
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
Gara 21: Notaresco-Termoli
Gara 22: Albalonga-L’Aquila
Gara 23: Grosseto-Unipomezia
Gara 24: Trastevere-Budoni
Gara 25: Savoia-Paganese
Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina
Gara 27: Martina-Sarnese
Gara 28: Ferrandina-Francavilla
Gara 29: Nocerina-Gelbison
Gara 30: Sambiase-Reggina
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
Gara 32: Enna-Sancataldese"
