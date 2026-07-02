Bellinazzo sul Milan: "Non è più sottoposto a settlement agreement. È stato promosso dalla UEFA"
Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto il punto sui conti delle squadre di Serie A considerando il fatto che alcune di queste sono sotto la lente di ingrandimento della UEFA. In merito a questo discorso il collega è partito analizzando prima la situazione della Roma: "I giallorossi avevano sottoscritto un settlement agreement nel 2022 con la UEFA, così come avevano fatto Inter e Milan. Mentre Inter e Milan sono stati promossi dalla UEFA, la Roma è stata bocciata perché ha superato il limite dei 60 milioni e è riuscita a realizzare entro il 30 giugno le plusvalenze previste. La Roma dovrà quindi firmare un nuovo settlement agreement e affrontare ulteriori sanzioni", le sue parole.
E il Milan? Il giornalista approfondisce: "Il Milan non è più sottoposto a settlement agreement. Anche senza coppe europee dovrà mantenere equilibrio nei conti, ma dispone certamente di margini superiori rispetto ad altri club"
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