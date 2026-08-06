6 agosto 2011: il Milan conquista la Supercoppa italiana. Battuta 2-1 l'Inter a Pechino

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Il 6 agosto 2011 il Milan conquista la Supercoppa Italiana dopo aver battuto l'Inter a Pechino grazie a Ibrahimovic e Boateng

Il 6 agosto 2011 il Milan conquista la Supercoppa Italiana. I rossoneri sconfissero l'Inter (2-1) a Pechino, allo stadio nazionale. A passare in vantaggio furono i nerazzurri allenati da Gasperini: Sneijder firmò il gol con una punizione perfetta che Abbiati riuscì soltanto a sfiorare. Nella ripresa - dopo che sul finire del primo tempo Ibra aveva colpito un palo per il Milan - arrivò il pari della squadra guidata da Allegri: su assist di Seedorf, Ibra si avventò sul pallone anticipando tutti. A metà del secondo tempo Boateng realizzò la rete del successo riprendendo un tiro di Pato (entrato al posto di Robinho) che era finito sul palo.

Questo il tabellino della sfida:

MILAN-NTER 2-1

Marcatori: : 22' Sneijder, 60' Ibrahimovic, 69' Boateng



MILAN: Abbiati, Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Gattuso (75' Ambrosini), Van Bommel, Seedorf I, Boateng (82' Emanuelson), Robinho (61' Pato), Ibrahimovic - All.: Allegri

INTER: Julio Cesar, Ranocchia, Samuel, Chivu, Zanetti, Thiago Motta, Stankovic (74' Pazzini), Alvarez (63' Faraoni), Obi (82' Castaignos), Sneijder, Eto'o - All.: Gasperini

Arbitro: Rizzoli