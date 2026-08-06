Pellegatti: "Spero che l'ultimo messaggio di Baresi sia stato per Cardinale, perché capisca quanto alta sia la responsabilità di guidare il Milan"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sul messaggio di Franco Baresi ai posteri.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sul messaggio di Franco Baresi ai posteri: "Alla fine della cerimonia, l’applauso che ha scosso le antiche volte della Basilica.

In quel momento, un tuffo al cuore, perché mi sto rendendo conto di applaudire, per l’ultima volta, Franco Baresi. Un gesto diventato naturale, per vent’anni, da quel 23 aprile 1978, quando diresse, da giovanissimo maestro, la difesa milanista al Bentegodi di Verona. Dopo 48 anni ero al mio ultimo applauso! Momento malinconico, come quando, qualche giorno fa, ho letto sul mio cellulare il suo ultimo messaggio, l’8 maggio, il giorno del suo compleanno. “Grazie degli auguri! Mi sento un po’ meglio!”

Quando avrò un po’ di nostalgia del Capitano, andrò proprio a leggere quelle sue poche parole, illudendomi di rivederlo poi in tribuna, a palpitare per il “suo” Milan! Chiudo con la speranza che l’ultimo messaggio di Franco Baresi, trasmesso attraverso l’amore del popolo rossonero, sia stato rivolto proprio a Gerry Cardinale, presente alla cerimonia funebre. Perché l’uomo d’affari americano capisca quanto alta sia la responsabilità di guidare un Club, con un seguito di così profondo affetto verso i colori rossoneri. Da parte di un popolo, quello milanista, che certo vuole vincere ma soprattutto esige rispetto verso una storia che ha visto, in campo, magnifici Campioni.

Anche se nessuno grande come Franco Baresi, come il nostro indimenticabile Capitano!!"