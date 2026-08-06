News Milan, Gila tornato in Italia per recuperare dall'infortunio

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Mario Gila, attualmente infortunato, da Perth è tornato direttamente a Milano senza viaggiare a Giacarta con la squadra. La Gazzetta dello Sport riporta che il problema alla coscia, rimediato contro il Celtic il 25 luglio, non è ancora superato e quindi non sarebbe sceso in campo sabato 8 contro il Celtic. La versione online della rosea riporta che il difensore spagnolo è atteso al rientro in gruppo per la prossima settimana: se fosse così allora sarà stato fuori più di due settimane, con il Milan che precedentemente aveva comunicato che gli esami non avevano rilevato nessuna lesione.

Per completare il percorso di recupero lavorerà a Milanello, visto che a Giacarta - tra pre partita, rifinitura e viaggio - non sarebbe stato l'ideale. Continuerà con il suo programma di lavoro personalizzato fino al ritorno con la squadra dalla tournée: a quel punto dovrebbe, il condizionale è sempre d'obbligo, tornare a lavorare con il resto del gruppo. Con Gila sono tornati in Italia, per scelta tecnica, Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola.