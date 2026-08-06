Capuano avvisa: "Senza pulizia tecnica in uscita dalla difesa, con ancora troppe imprecisioni, il rischio è moltiplicare i pericoli"

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Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando Milan-Inter, amichevole a Perth terminata 1-1.

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando Milan-Inter, amichevole a Perth terminata 1-1: "Per Amorim qualche conferma e una lunga lista di cose ancora da fare nelle tre settimane, scarse, che mancano all'inizio della stagione. Il suo Milan comincia ad avere un'identità riconoscibile in campo: quando può si alza e pressa nella metà campo avversaria mentre in fase di possesso palla avversario prolungato è capace di chiudersi compatto. Non balla in difesa anche se non brilla ancora in attacco. La ragione può essere che giocare con Camarda, ancora tenero fisicamente, non è la stessa cosa di poter schierare Goncalo Ramos (subentrato nel finale), ma la sensazione è che manchino ancora molti codici di sviluppo della manovra.

La compattezza è il primo dato, seguito dalla volontà di verticalizzare quando possibile. Nella tournée orientale si sta facendo vedere Chukwueze che Amorim sta impostando da esterno destro con compiti sia offensivi che difensivi; esperimento interessante, ma serve lavoro. Positiva la profondità della rosa, testimoniata dalla qualità dei cambi quando, allo scadere dell'ora di gioco, il tecnico portoghese ha fatto turn over quasi completo. Molto, però, va affinato. In una fase non banale del derby, il Milan è stato costretto dall'Inter a giocare quasi solo in fase di non possesso palla e in quel periodo sono arrivate diverse occasioni oltre alla rete di Dimarco. Senza pulizia tecnica in uscita dalla difesa - ancora troppe imprecisioni - il rischio è moltiplicare i pericoli. Davanti manca peso, aspettando Goncalo Ramos e Pulisic".