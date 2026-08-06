Milan, domani verrà presentata la terza maglia della stagione 2026-2027
Domani ci sarà la conferenza stampa di Amorim prima de Chelsea e verrà presentata anche la terza maglia del Milan per la nuova stagione
Come riporta Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24 da Jakarta dove il Milan è sbarcato nelle scorse ore dopo aver lasciato Perth, domani sarà una giornata importante in casa rossonera perchè, oltre alla conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea in programma sabato alle 14 italiane, ci sarà anche la presentazione ufficiale della terza maglia del Diavolo per la stagione 2026-2027.
AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Jakarta (DAZN/SKY) 14.00
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY) 16.45
Pubblicità
News
Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è megliodi Luca Serafini
Le più lette
2 Amorim: "Settimana prossima dovrò prendere delle decisioni. Nel calcio di tempo non c'è, però voglio fare le cose giuste al momento giusto"
3 Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è meglio
4 Jashari: "Mai pensato di lasciare il Milan. Rispetto Allegri però a me piace giocare ad alta intensità e l'idea di Amorim mi dà buone sensazioni"
Primo Piano
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Antonio VitielloPrimo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com