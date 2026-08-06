Milan, domani verrà presentata la terza maglia della stagione 2026-2027

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Domani ci sarà la conferenza stampa di Amorim prima de Chelsea e verrà presentata anche la terza maglia del Milan per la nuova stagione

Come riporta Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24 da Jakarta dove il Milan è sbarcato nelle scorse ore dopo aver lasciato Perth, domani sarà una giornata importante in casa rossonera perchè, oltre alla conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea in programma sabato alle 14 italiane, ci sarà anche la presentazione ufficiale della terza maglia del Diavolo per la stagione 2026-2027.

AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Jakarta (DAZN/SKY) 14.00

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY) 16.45