Ordine: "Amorim dovrà stare attento perché i suoi colleghi di scuola italiana impiegano due minuti a trovare le contromisure al pressing"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso commentando Milan-Inter di Perth: "In queste ore cariche ancora di sincera emozione la seconda amichevole del Milan di Amorim merita appena qualche annotazione. È la prima impegnativa, visto che si è trattato del derby anticipato dal ricordo di Franco, e forse al tecnico portoghese qualche indicazione utile ha fornito. A cominciare per esempio dall’ultima parte del primo tempo e dall’intraprendenza di qualche attaccante (Nkunku). È presto per tirare una conclusione. Si può solo prendere nota: 1) il Milan ha completamente rovesciato il senso strategico del suo gioco rispetto ad Allegri e al suo blocco basso e ci vorrà tempo per assorbirlo; 2) Amorim dovrà stare attento perché i suoi colleghi di scuola italiana impiegano due minuti a trovare le contromisure al pressing e a cogliere l’anello debole come è successo in occasione del gol di Dimarco; 3) qualche soluzione ardita (Chukwueze nei quattro di metà campo) avrà bisogno di verifiche impegnative prima di diventare una soluzione per il futuro.

Non so voi ma chi scrive e immagino col sottoscritto la stragrande maggioranza dei lettori di questa “sciagurata” rubrica, non dimenticheranno per un pezzo quello che è accaduto martedì 4 agosto 2026 dentro e dinanzi alla basilica di Sant’Ambrogio. Qui non c’entra il senso di appartenenza e nemmeno la fede calcistica dei tanti milanesi e milanisti che ho visto alzarsi di primo mattino per trovare un posto lungo il cordone umano che ha scortato Franco dall’inizio alla fine della cerimonia religiosa. Ci porteremo dietro l’emozionante fiume di persone che ha invaso un quartiere restando sotto il sole di Milano per ore".