VIDEO - Milan a Jakarta: rossoneri accolti in hotel da musica e balli

VIDEO - Milan a Jakarta: rossoneri accolti in hotel da musica e balliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 14:40News
di Enrico Ferrazzi
Il Milan è arrivato nelle scorse ore a Jakarta e ha ricevuto una calorosa accoglienza in hotel con musica e balli

Conclusa l'avventura in Australia con l'amichevole contro l'Inter, il Milan ha lasciato nelle scorse ore la città di Perth ed è volato a Jakarta dove sabato sarà impegnato in un test contro il Chelsea.

Come si può vedere dal video pubblicato dal profilo Instagram di SkySport, la squadra rossonera di Ruben Amorim, all'arrivo in hotel, è stata accolta da musica, balli e tanti tifosi.