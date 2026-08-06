Guidi spiega: "Non si pensi al centravanti limitato all'area di rigore: Ramos aiuterà anche sulla trequarti"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'utilizzo che Amorim farà di Goncalo Ramos, nuovo attaccante rossonero.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'utilizzo che Amorim farà di Goncalo Ramos, nuovo attaccante rossonero: "La domanda già da un mese rende i tifosi rossoneri impazienti: cosa può dare Ramos a questo Milan? E ancora, come il tecnico intende impiegarlo per sfruttarne i pregi e coprirne i difetti?

Sul ruolo non ci sono dubbi: Gonçalo sarà l'unica punta nel 3-4-2-1 di Amorim. Non si pensi, però, al centravanti limitato all'area di rigore. Ramos, infatti, ha tecnica e intelligenza per lavorare per la squadra anche sulla trequarti. Come? Venendo incontro, smistando palloni e, soprattutto, aprendo spazi per gli inserimenti dei due trequartisti o dei laterali a tutta fascia. Al contrario, il portoghese non eccelle nell'attacco della profondità. Poco male, se si pensa che l'intenzione di Amorim è quella di tenere la squadra molto alta, comandando il gioco e schiacciando, dunque, gli avversari nella loro metà campo.

Ramos sarà il vertice di un triangolo che il tecnico vede molto stretto con i due trequartisti/ali. E proprio il dialogo in spazi ristretti è quello su cui l'attacco del Milan lavorerà da qui all'inizio della stagione per esaltare le qualità dell'ex Psg. Non a caso, con Pulisic e Nkunku in rosa, i rossoneri stanno cercando un altro giocatore mancino più portato a entrare nel campo piuttosto che ad allungare sull'esterno".