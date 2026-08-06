Ramazzotti: "Quanto al possesso palla del Milan, ancora non è prolungato come Amorim vorrebbe"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Milan-Inter, amichevole giocata a Perth.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Milan-Inter, amichevole giocata a Perth: "Il derby in Australia finisce in parità. Avanti l'Inter che a inizio ripresa ha una marcia in più e passa con Dimarco su assist di Barella. Pareggio di Nkunku su rigore, dopo che Amorim alla mezzora cambia otto giocatori e ridà ossigeno a una formazione in crisi. Ai punti forse fanno di più i nerazzurri, ai quali Torriani (il migliore) nega la vittoria anche nel finale (parata su Mkhitaryan). Il tecnico portoghese, però, ha visto soprattutto nei 25' iniziali una buona pressione e il conseguente tentativo di recupero del pallone. Quanto al possesso, ancora non è prolungato come l'ex allenatore dello United vorrebbe. E Chivu? I giovani hanno risposto presenti, soprattutto Lavelli, e la vecchia guardia (Barella-Dimarco, ma anche Mkhitaryan) c'è sempre. Considerato che mancavano Lautaro e Thuram, i campioni d'Italia possono continuare con serenità il loro precampionato.

Amorim sceglie di lasciare per la ripresa Leao, Ramos e Modric, schierando in avanti Loftus-Cheek e Cissè alle spalle di Camarda, mentre Chivu risponde con Iddrissou al fianco di Pio Esposito più Stankovic nel ruolo di play basso. Dopo il minuto di silenzio vissuto dalle due formazioni abbracciate in campo (i rossoneri hanno tutti la maglia numero 6 con il cognome Baresi sulle spalle), il Milan parte forte, con la pressione alta come piace al suo tecnico. I nerazzurri faticano a impostare perché Stankovic non ha tempo di pensare o non riesce a dare ritmo, Barella è seguito da Musah e la coppia Camarda-Loftus impensierisce la circolazione avversaria. Il Diavolo, che difende con la linea a quattro abbassando Bartesaghi e allargando Tomori a destra, finisce per recuperare spesso il pallone sulle verticalizzazioni per Pio e Iddrissou e poi riparte: Loftus-Cheek manda al tiro Cissè, che conclude al lato. Poi, dopo una bella azione corale, un cross di Chukwueze non trova nessuno per la deviazione vincente".