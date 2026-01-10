79 vittorie su 171 partite contro la Fiorentina: solo contro la Roma, il Milan ha vinto più partite in Serie A

