A luglio il primo Milan Junior Camp in Kosovo: il comunicato

AC Milan è orgoglioso di annunciare il suo primo Milan Junior Camp in Kosovo, in programma dal 9 al 13 luglio 2025. A sei anni dall'amichevole disputata dalla Prima Squadra maschile a Prishtina nel 2019, i rossoneri tornano nella capitale kosovara grazie alla preziosa collaborazione con il Prishtina Women's Football Club (KFV Prishtina) e il Comune di Prishtina, con il Patrocinio della Presidente del Kosovo H.E. Vjosa Osmani Sadriu.

KFV Prishtina si è affermato come realtà d'eccellenza nella promozione dell'empowerment femminile attraverso il calcio, distinguendosi per il suo impegno pionieristico a favore della parità di genere, della tutela dei minori e dell'impatto sociale. Il suo approccio inclusivo, fondato su valori educativi, e il forte focus sul settore giovanile lo rende un partner ideale per il Milan. Questa sinergia nasce dalla volontà comune di offrire pari opportunità a tutti i giovani atleti, sostenendo con forza l'idea che ogni bambino - indipendentemente dal genere - abbia il diritto di sognare, imparare ed eccellere.

Il Milan Junior Camp si terrà presso il National Football Camp di Hajvalia, Prishtina, training center ufficiale della Football Federation del Kosovo, con il supporto diretto della Federazione stessa. Il Camp accoglierà ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni, offrendo un'esperienza di formazione d'élite ispirata al Metodo Milan. Une selezione di tecnici certificarti AC Milan guideranno i giovani partecipanti in un'intensa settimana di allenamento, mentoring e crescita personale. L'iniziativa prenderà il via con un workshop formativo rivolto agli allenatori locali, con l'obiettivo di rafforzarne competenze tecniche e metodologiche.

A testimonianza di questa storica collaborazione, Casa Milan ha ospitato una il Sindaco di Prishtina, Përparim Rama, e la Founder del KFV Prishtina, Armenda Filipaj, dando ufficialmente il calcio d'inizio a questa nuova ed entusiasmante iniziativa.

Questo progetto segna l'inizio di un nuovo e significativo capitolo per il calcio in Kosovo, ponendo lo sport al servizio dell'inclusione, della crescita personale e della coesione sociale. Al centro c'è la promozione della parità di genere e l'impegno a creare un ambiente in cui bambine e bambini possano crescere insieme, non solo come atleti, ma anche come individui.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo felici di tornare in Kosovo per lanciare il nostro primo Milan Junior Camp nel Paese, grazie alla collaborazione con KFV Prishtina e il Comune di Prishtina. Con questo progetto non vogliamo soltanto formare giovani calciatori, ma anche trasmettere i valori che da sempre sono il cuore dell'identità rossonera, ispirando e responsabilizzando le nuove generazioni".

Përparim Rama, Sindaco di Prishtina, ha commentato: "Questa collaborazione rappresenta una pietra miliare per la nostra città. Attraverso lo sport investiamo nei futuri leader - ragazze e ragazzi - che porteranno avanti valori fondamentali come il lavoro di squadra, la resilienza e il rispetto. Il ritorno di AC Milan in Kosovo lancia un messaggio potente: i sogni non conoscono confini, e ogni bambino merita l'opportunità di realizzarsi".

Armenda Filipaj, Founder di KFV Prishtina, ha aggiunto: "Questa collaborazione è molto più di un semplice camp: è una celebrazione del coraggio, dell'inclusione e delle pari opportunità. Farne parte, valorizzando allo stesso modo le nostre ragazze e i nostri ragazzi, è motivo di grande orgoglio. Con AC Milan al nostro fianco, non ci limitiamo a coltivare talento, ma contribuiamo attivamente a costruire un futuro in cui ogni giovane atleta venga riconosciuto, ascoltato e valorizzato".