A Monza è il momento di Jovic: sarà titolare al posto di Giroud

Nel corso della partita di Europa League contro il Rennes, che il Milan ha vinto per 3-0, la cosa più sorprendente, forse, è stato vedere Olivier Giroud rimanere in campo per tutti i 90 minuti. Non perchè il francese stesse giocando male ma perchè, a risultato acquisito, ci si aspettava qualche minuto di riposo per il numero 9 e, allo stesso tempo, un po' di minutaggio per Luka Jovic. Invece questo non è successo ma potrebbe accadere domani, quando il Milan, alle 20.45 all'U-Power Stadium, sfiderà il Monza nella sfida valevole per al 25esima giornata di Serie A.

Luka Jovic è il candidato numero uno per un posto da titolare, permettendo così a Giroud di concedersi un turno di riposo in vista dei prossimi impegni che saranno tanti, fitti e molto importanti. Il centravanti serbo si è rivelato un'arma incredibile specialmente a gara in corso e non gioca titolare in campionato da Milan-Frosinone del 2 dicembre. Una chance ghiotta per dimostrare ancora il suo valore.