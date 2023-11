A Politano risponde Fofana: il Napoli non va oltre il pari con l'Union Berlin

vedi letture

Il Napoli ha pareggiato la sfida di Champions League giocata al Maradona contro l'Union Berlin di Bonucci. Al 39' Politano manda in vantaggio il Napoli, ripreso al 52esimo da Fofana. Ora gli azzurri hanno 7 punti e occupano il secondo posto nel gruppo C, in attesa della partita tra Real Madrid e Braga.