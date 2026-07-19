Abbonamenti, ultime ore per confermare il propio posto: da martedi 21 al via la fase 2

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A mezzanotte termina la fase 1 della campagna abbonamenti del Milan

La campagna abbonamenti per la prossima stagione prosegue e oggi, domenica 19 luglio, è l'ultimo giorno per confermare il posto della scorsa stagione. Appena scatterà la mezzanotte infatti questa prima finestra si chiuderà e, dopo un giorno di pausa, partirà la seconda fase che riguarda esclusivamente i cambi posto ovvero quelli che vogliono confermare l'abbonamento sottoscritto al scorsa stagione ma in un settore o anello diverso.

• FASE 1

Prelazione conferma posto: dal 7 luglio ore 10.00 al 19 luglio ore 23.59. L’abbonato 2025/26 potrà confermare il proprio posto scegliendo tra le due tipologie di prodotti Classic e Plus.

• FASE 2

Cambio posto 1: dal 21 luglio ore 17.00 al 23 luglio ore 10.00. Gli abbonati 2025/26 nei posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 impattati dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) potranno confermare il proprio posto se disponibile oppure sceglierne uno alternativo.