AD Parma su Leoni: "Avremmo voluto godercelo un po' di più, ma è stata un'operazione storica per noi"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini, ds del Parma, ha parlato così del presidente gialloblu Krause: "Ha grande visione, coraggio e tanta determinazione per far crescere il club. Ci saremmo voluti godere un po’ di più Leoni, però la cessione al Liverpool è una operazione storica per noi. A Parma ho trovato un giusto mix tra forza della proprietà, tradizione del club e calore della piazza. C’è tutto per portare avanti un progetto importante".

Cherubini ha poi parlato anche del suo grande amico Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan: "Com'è nata la mia amicizia con Allegri? Max è un uomo di spessore e un amico: il nostro rapporto nasce quando lui giocava a Perugia in Serie A, nel 1995. Non ci incontravamo in campo, ma i nostri incroci erano più serali… (risata)".

