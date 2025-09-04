Adani: "Mi sembra che la parte di Furlani pensava in un modo, Allegri e Tare pensavano in un altro, ma se io devo giudicare dico che sono tutti responsabili"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol sul calciomercato del Milan: “Onestamente nell’analisi di mercato c’è stata una confusione totale e soprattutto si è mescolata l’esigenza societaria con l’esigenza tecnica. Si è mescolato un fattore che è: prendo questo giocatore perché è un’opportunità, perché è in uscita da quel club, perché ci manca un ruolo. Spesso è andata in matrimonio con l’idea del tecnico, ammesso che l’idea sia stata legata a un sistema, a una strategia, a una convivenza di un giocatore e di un altro.

Mi sembra che la parte di Furlani pensava in un modo, Allegri e Tare pensavano in un altro, ma se io devo giudicare dico che sono tutti responsabili perché chi asseconda è complice, chi finanzia è addirittura artefice".

LA NOTA SUL MERCATO DEL MILAN

Si è chiusa una delle sessioni di mercato più frenetiche e caotiche degli ultimi anni. Il Milan ha totalmente rivoluzionato la squadra con 10 acquisti e 30 operazioni in uscita, tra cessioni e mancati riscatti. Tre mesi di lavoro incessante per Tare e Furlani e ora si può tracciare un bilancio definitivo. La squadra sembra migliorata in alcuni reparti e indebolita in altri, tutto sommato si potevano investire meglio le risorse, specialmente in difesa.