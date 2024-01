Adli difende Maignan: "Sei un fuoriclasse, il migliore al mondo. Nessuno ti può toccare fratello"

Serata "strana" ad Udine, a metà tra la gioia per i tre punti conquistati in rimonta e l'enorme amarezza per l'episodio di razzismo che ha dovuto subire Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato difeso e supportato da tutti i compagni di squadra, come dimostra anche il messaggio che Adli affida alle sue storie Instagram.

Il messaggio del centrocampista per il suo compagno: "Il miglior portiere del mondo. Uomo straordinario, grazie per la passizione che ci metti sempre Mike. Semplicemente fuoriclasse, nessuno ti può toccare fratello".