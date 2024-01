Affare Popovic, il serbo è vicino al Bayern Monaco

Come ampiamente già riportato, il futuro di Matija Popovic, attaccante classe 2006 svincolato dal Partizan Belgrado, non sarà al Milan. Infatti, i rossoneri non avevano gradito il viaggio a Milano organizzato dagli agenti del serbo per mettere ulteriore pressione, insieme alle complicate trattative per le alte commissioni richieste dall'entourage dell'attaccante.

Come scritto dal giornalista tedesco Florian Plettenberg: "il Bayern Monaco spinge fortissimo per ingaggiare l'attaccante 18enne, con le prime offerte già presentate. Adesso toccherà al giocatore, grande tifoso della squadra tedesca e nato ad Altötting. Il piano del Bayern sarà quello di ingaggiare adesso talento serbo e fargli fare esperienza nella prima squadra. Genitori, agenti, intermediari sono stati tutti coinvolti, ma anche il Napoli rimane in lizza per l'ex Partizan Belgrado".