Ah, ma oggi si gioca! Cosa rischia il Milan (e non si tratta dell'inchiesta)

Negli ultimi due giorni ci si è ricordati raramente che è un momento clou della stagione del Milan. La notizia dell'inchiesta lanciata dalla Procura di Milano sulla cessione del Club rossonero da Elliott a RedBird - con tanti punti delle accuse che sembrano un po' volubili - ha riempito le testate giornalistiche e i discorsi sulla squadra, ma - per fortuna - oggi torna il campo.

E torna con una partita fondamentale. Dopo il 4-2 dell'andata a San Siro, il Milan cercherà di qualificarsi ai quarti di finale di Europa League difendendo, gestendo e magari aumentando il vantaggio sullo Slavia Praga nel suo stadio; i cechi non sono sembrati affatto una squadra di cui preoccuparsi chissà quanto: ciò che farà la differenza, d'altronde, saranno i valori che Giroud e compagni metteranno in campo. Pioli ha dichiarato di aver visto concentrazione e serenità nelle ultime ore nei suoi calciatori: la conferma, come sempre, la darà il pallone sul prato verde. Cosa rischia il Milan? Oggi, che è quello che conta di più, di non pasare il turno se non entrerà in campo con le caratteristiche che chiede il mister.In campo ci andranno i titolari: Maignan in porta, difesa a 4 con Calabria (Florenzi è squalificato), Gabbia (in vantaggio su Kjaer), Tomori e Theo Hernandez, a centrocampo Reijnders e Adli sono favoriti su Bennacer, davanti Pulisic, Leao e Loftus-Cheek dietro l'unica punta Giroud. Panchina per tutti gli altri, ormai tornati al completo a disposizione, eccezion fatta per l'inforunato lungodegente Pobega.