Alcuni club sauditi continuano a seguire Yacine Adli

Il Milan non si focalizzerà solo sugli acquisti in questo calciomercato, anche perché nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca Zlatan Ibrahimovic fu piuttosto chiaro: l'idea è quella di mettere a disposizione del portoghese una rosa da massimo 25 giocatori, non di più, anche perché ci sarebbe il Milan Futuro sul quale poter fare affidamento nel corso della stagione.

Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe lavorando anche sulle cessioni, che potrebbero vedere da qui alle prossime settimane vedere alcuni calciatori lasciare il Milan, anche perché Fonseca non li starebbe prendendo in considerazione in tournée figuriamoci nel corso del campionato. In questa lista rientra, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Yacine Adli, che in occasione dell'amichevole contro il Manchester City è rimasto per tutti e 90 i minuti in panchina. Questo è un chiaro segnale che il portoghese non punta sul 94, spesso accostato in queste settimane soprattutto a club sauditi.

Il Milan punta dunque a piazzare Adli altrove in questo calciomercato, ma il francese potrebbe essere seguito da Malick Thiaw e Luka Jovic. Sul primo ci sarebbe il forte interesse del Newcaste, mentre per il secondo il futuro è tutto da valutare, visto che difronte ad un'offerta equa la dirigenza rossonera potrebbe seriamente valutare di lasciarlo partire, complice anche la presenza di Francesco Camarda.