Allegri a DAZN: "Dobbiamo essere bravi a mantenere questo entusiasmo e migliorare in alcuni fasi della partita"

Nel post partita di Milan-Lazio mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria sui biancocelesti.

Cosa è successo negli ultimi concitati minuti di partita?

"Niente. Ho solamente detto che quando c'è lui succedono sempre cose brutte a noi, nessuna offesa. L'importante era vincere. Abbiamo fatto una partita a due facce. Nel secondo tempo la squadra ha fatto ottime cose anche tecnicamente, ma bisogna assolutamente migliorare in alcune fasi della partita".

Quanta percentuale ha Leao e quanta percentuale ha Allegri in questa vittoria?

"Io di percentuale non ho niente. Leao può fare il centravanti, lo faceva già al Lille. Ha attaccato molto bene la porta, può solo che migliorare".

Avere un grandissimo portiere quanti punti porta?

"Il portiere fa parte degli 11 che scendono in campo. Non è questione di portiere, ma è una questione di avere giocatori bravi. Così è più semplice vincere le partite. Maignan ha fatto una parata molto difficile, ma tutta la squadra è stata brava, anche a costruire un entusiasmo che dobbiamo mantenere".

La parola scudetto si può nominare?

"Ma no, voi potete nominare quello che vi pare. Questi 3 punti sono importanti perché sono 3 in meno che bisogna fare per rientrare in Champions. Adesso bisogna concentrarsi prima sulla Coppa Italia e poi sulle 6 partite rimanenti. La classifica è spaccata a metà, quindi è un campionato strano e bisogna fare più punti possibile perché in una giornata può cambiare tutto".

Sui difensori

"Difensori, attaccanti, quelli che entrano, per cercare di reare dei presupposti per fare una bella stagione è importante che tutti siano partecipi. E queston lo fanno i grandi giocatori, sennò non riusciresti a lottare per la vittoria. Non deve essere un punto di arrivo la vittoria nel derby, quella di stasera, l'importante è continuare a fare punti".

Come si inverte il trend contro le piccole?

"Avremo modo di preparare prima di Torino la partita. Dobbiamo essere bravi ad invertire la rotta e giocare le partite con la stessa attenzione di stasera".