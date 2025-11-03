Allegri e il rigore parato da Maignan: "Abbiamo il miglior preparatore in circolazione"

Nel post partita di Milan-Roma mister Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Milan TV l'importante vittoria dei suoi ragazzi contro la formazione giallorossa. In merito al rigore parato da Mike Maignan, il tecnico livornese ha dichiarato:

L'abbraccio a Maignan è la foto del sacrificio del gruppo di oggi?

"Per arrivare infondo agli obiettivi bisogna passare per queste partite. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Adesso bisogna festeggiare ma da martedì bisogna pensare a Parma".

Landucci e Maignan hanno studiato insieme i rigori di Dybala?

"Ma no perché Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".