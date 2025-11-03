Allegri: "Il preparatore di Maignan è il migliore in circolazione"

Nel post partita di Milan-Roma mister Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Milan TV l'importante vittoria dei suoi ragazzi contro la formazione giallorossa.

Landucci e Maignan hanno studiato insieme i rigori di Dybala?

"Ma no perché Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".