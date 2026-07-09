Braglia: "Da anni Allegri non vince un campionato. Ecco la domanda che mi pongo..."

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Chi ha voltato pagina è Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Simone Braglia, su TMW Radio, ne ha parlato così

È partita ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim alla guida del Milan. Dopo il suo arrivo in città e le prime visite istituzionali tra Casa Milan e San Siro, il tecnico portoghese ha avuto modo di conoscere anche il centro sportivo di Milanello, destinato a diventare il quartier generale della squadra a partire da lunedì con la ripresa degli allenamenti.

Oggi invece è arrivato il momento della conferenza stampa di presentazione, nella quale Amorim ha parlato per la prima volta da allenatore rossonero. A fare gli onori di casa c'era anche Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha deciso di essere presente per salutare personalmente il nuovo tecnico. Una scelta che testimonia la volontà della proprietà di seguire con maggiore continuità il progetto sportivo del Milan e di essere più vicina alla squadra rispetto alle stagioni precedenti.

Chi invece ha voltato pagina è Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Simone Braglia, su TMW Radio, ne ha parlato così: "La domanda è se Allegri possa far rendere i giocatori che ha a disposizione. È un test importante per lui, che da anni non vince un campionato".