Allegri su Pulisic: "Sta meglio, domani deciderò sul suo impiego"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Su Pulisic e Leao.

"Le bugie hanno le gambe corto. Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo a disposizione con il Napoli. Con il Lecce sicuramente non ci sarà. Pulisic sta molto meglio, è entrato bene. È un giocatore veramente bravo. Domani deciderò se farlo partire dall'inizio, martedì abbiamo un'altra partita importa da dentro e fuori. I cambi quando sono entrati hanno un apporto molto importante alla squadra, Ricci e gli altri hanno fatto molto bene. L'importante è l'obiettivo finale: entrare nelle prime quattro facendo un passettino alla volta".