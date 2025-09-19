Allegri sugli infortunati: "Maignan torna col Lecce. Leao speriamo di averlo per settimana prossima"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Sugli infortunati.

"Leao sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e di averlo a disposizione per il Napoli. È tanto che è fermo, dovremo valutare. Maignan è a posto, è sereno. Martedì sarà in porta col Lecce".