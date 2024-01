Altro attacco agli arbitri di Iervolino: "Fuori dal sistema se non si cambia"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, torna a parlare dopo le roventi dichiarazioni dei giorni scorsi che hanno fatto piuttosto discutere. Il numero uno del club campano in maglia granata si esprime così ai microfoni di Lira Tv: “Abbiamo un intero girone di ritorno per conquistare 20-21 punti che a mio avviso possono bastare per ottenere la salvezza”.

Prosegue quindi Iervolino, toccando anche capitoli legati a nomi in arrivo dal mercato invernale: “È un ruolino di marcia (20-21 punti nelle prossime 18 partite, ndr) nelle corde della Salernitana che l’anno scorso con Sousa ha ottenuto una media di 1,2 punti a partita. Stiamo rinforzando la squadra ed a brevissimo dovrebbero arrivare a Salerno anche giovani di talento e di gamba come Basic e Zanoli”.

Conclude quindi Iervolino, tornando a parlare di arbitri e VAR italiani e delle discussioni delle ultime settimane: “Se non cambia, questo sistema calcio entro i prossimi 5 anni è certo che non dovrà fare affidamento su di me".