Ambrosini: "L'aura di positività che circonda Modric è qualcosa di tangibile"

Anche in Udinese-Milan, in scena a breve al Bluenergy Stadium, Luka Modric parte dall'inizio: quarta partita da titolare in Serie A su quattro. Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, ne parla così:

"È un ragazzo che quando lo vedi giocare dà l’impressione di amare profondamente quello che fa: ha attenzione e cura in ogni tipo di cosa che fa nel campo. Lo vediamo giocare da anni, ma l’aura di positività che lo circonda è qualcosa di tangibile. Anche se sai che è così ti stupisci ugualmente".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca