Amichevole Manchester United-Fiorentina: Hojlund parte dalla panchina

Rasmus Hojlund, obiettivo di mercato del Milan, non partirà titolare nell'amichevole che il Manchester United giocherà alle 13.45 italiane all'Old Trafford contro la Fiorentina di Stefano Pioli: l'attaccante danese inizierà infatti il match dalla panchina. Ecco l'undici titolare scelto da Amorim: Bayindir, Yoro Maguire, Heaven, Amad, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mount, Mbeumo, Cunha. A disposizione: Heaton, Mee, Dalot, De Ligt, Fredricson, Leon, Shaw, Collyer, Mainoo, Ugarte, Hojlund, Obi.

Intanto poco fa lo United ha annunciato l'arrivo dal Lipsia di Benjamin Sesko: "Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Šeško è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Šeško ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021".