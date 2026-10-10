Amorim insiste sul 4-4-1-1: a Sassuolo per confermare la svolta
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Amorim a Sassuolo ancora con il 4-4-1-1
Il 4-4-1-1 provato contro il Lecce e riproposto nell'amichevole di venerdì scorso contro il Padova potrebbe diventare la nuova base del Milan di Amorim. Il tecnico cerca maggiore equilibrio dopo le difficoltà difensive viste contro Benfica, Juventus e Lazio. La difesa a quattro protegge meglio gli esterni e consente a Chukwuese, Moreira e Pulisic di avere più libertà e margine di manovra alle spalle di Gonçalo Ramos. Gila resta adattato a destra, mentre Pavlovic giuda il reparto.
Contro il Sassuolo arriverà quindi un test importante per quanto riguarda questa svolta tattica, che non sarà ancora una scelta definitiva, ma la sensazione è che la strada sia tracciata.
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