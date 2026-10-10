Fullkrug beffa il Dortmund, al 92’ segna il gol del 2-2: è il 4° in 5 partite in Bundesliga

Al Signal Iduna Park è andata in scena ieri sera una partita folle tra Borussia Dortmund e Werder Brema. I padroni di casa hanno infatti sbloccato la partita al minuto 80 grazie al gol di Svensson. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio dei gialloneri che pensavano ormai di avere chiuso la partita e di aver conquistato i 3 punti dopo la lunga sosta.

Gli ospiti però non erano evidentemente d'accordo e tra il minto 88 e il minuto 92 hanno segnato due gol che soni valsi il pareggio finale. Il marcatore del secondo gol? Propio Niclas Fullkrug, passato l'anno scorso al Milan segna praticamente lasciare traccia. Quest'anno invece, in terra tedesca, l'attaccante del Werder sta trascinando la propria squadra grazie ai suoi gol. È di fatto il 4° nelle prime 5 partite di campionato.