Serie A, passano i nerazzurri a San Siro: Inter-Parma 3-0
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Il risultato dell’anticipo del sabato pomeriggio tra Inter e Parma.
È terminata poco fa la partita che ha visto sfidarsi l'Inter di Chivu contro il suo passato, il Parma. I crociati, arrivati a San Siro con Gilardino nuovo allenatore, non sono mai stati di fatto in partita e di fatto dopo mezz'ora del primo tempo i padroni di casa hanno messo in cassaforte la partita. Al 13' è Sucic ad aprire le marcature, seguito poi da Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram.
IL TABELLINO DEL MATCH
INTER-PARMA 3-0
13' Sucic
18' rig. Calhanoglu
31' Thuram
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