Serie A, passano i nerazzurri a San Siro: Inter-Parma 3-0

Il risultato dell’anticipo del sabato pomeriggio tra Inter e Parma.

È terminata poco fa la partita che ha visto sfidarsi l'Inter di Chivu contro il suo passato, il Parma. I crociati, arrivati a San Siro con Gilardino nuovo allenatore, non sono mai stati di fatto in partita e di fatto dopo mezz'ora del primo tempo i padroni di casa hanno messo in cassaforte la partita. Al 13' è Sucic ad aprire le marcature, seguito poi da Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram.

IL TABELLINO DEL MATCH

INTER-PARMA 3-0

13' Sucic

18' rig. Calhanoglu

31' Thuram