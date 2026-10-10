Mister Amorim spiega perché non è soddisfatto nonostante la media di 2 gol a partita

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Si parla dell'attaccante del Milan eppure il Milan segna 2 gol a partita...

"È calcio. Abbiamo segnato in media 2 gol a partita, però questo non può essere sempre questa la risposta. Non stiamo creando abbastanza occasioni da gol perché non stiamo passando abbastanza tempo nell'area di rigore avversaria. Potremmo segnare più gol se buttassimo più palle nell'area avversarie. Alle volte non segniamo ma creiamo occasioni. Non posso nascondermi dietro i 10 gol e dire che sono contento della fase offensiva. No, dobbiamo fare meglio, creare più occasioni da gol. Non guardo solo al gol ma alla prestazione della squadra a livello offensivo. Dobbiamo lavorare, miglioreremo, ma possiamo fare meglio".