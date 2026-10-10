Pellegatti guarda avanti: “I tre anni passati li abbiamo criticati, basta parlarne. Cardinale si è reso conto”

Carlo Pellegatti sottolinea il clima di prevenzione che c’è tra i tifosi su Cardinale a causa della sua gestione del club in questi anni.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha descritto la situazione intorno a Gerry Cardinale sottolineando come ci sia ancora tanta prevenzione ai suoi danni vista la gestione del club fino a pochi mesi fa. Queste le sue parole.

"Ovviamente c'è una legittima prevenzione dopo gli anni che lo hanno visto guidare il Milan, anche se da lontano, anche se non in prima persona, però il proprietario era lui, ma il proprietario ha agito perché non contento dei 3 anni precedenti. Non li dimentichiamo, però non possiamo continuare a parlare di questi 3 anni. Li abbiamo già stigmatizzati, li abbiamo già criticati. Personalmente più di una volta ho detto che sono stati i tre anni più brutti della storia del Milan, non solo come risultati, ma per tutto quello che ha circondato, le divisioni interne, i dissidi, una mancanza di unità, nonostante Allegri, nonostante Tare, certamente non colpevole di questa di questa situazione ambientale. Gerry Cardinale si è reso conto della situazione, ha preso in mano in prima persona il Milan".