Massini sul VAR: "Ha cambiato il modo di arbitrare. Non si può più tornare indietro"

L'attuale reggente dell'AIA Francesco Massini ha parlato a La Gazzetta dello Sport della tecnologia nel calcio, soffermandosi sul VAR

L'attuale reggente dell'AIA Francesco Massini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport di uno degli argomenti più discussi di questo inizio di stagione e non solo, il VAR. Di seguito alcuini estratti del suo intervento:

"La tecnologia non deve sostituire l’arbitro ma deve metterlo nelle condizioni di decidere meglio. Il Var ha cambiato il modo di arbitrare e a questo punto non si può certo tornare indietro.Proprio per questo siamo favorevoli a sperimentare la possibilità per le società di chiedere la revisione dell’episodio, con regole chiare e un numero limitato di richieste, evitando interruzioni continue. Sarebbe certamente un modo per aumentare trasparenza e fiducia. Così possiamo mettere tutti nelle condizioni di sapere che quello strumento, in quella determinata situazione, è stato utilizzato nella maniera corretta. Sulla violenza nei confronti dei direttori di gara va detta una cosa: come si può pensare che picchiare un giovane arbitro sia soltanto un problema dell’Associazione Italiana Arbitri? È un problema di tutto il calcio, dello Stato; è un problema della società in cui viviamo. Per questo proponiamo di rendere obbligatori gli impianti di videosorveglianza in tutti gli stadi per prevenire le aggressioni e individuare con certezza i responsabili degli episodi di violenza".