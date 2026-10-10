Ravezzani spiega: “Viglione dietro la panchina dell’Inter dopo lo scudetto non ci poteva stare… forse qualcuno lo ha invitato”

Fabio Ravezzani parla di Giancarlo Viglione e ricorda l’episodio accaduto due anni fa in seguito alla vittoria dello scudetto dell’Inter.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Giancarlo Viglione, prossimo a diventare segretario generale della FIGC e di quanto accaduto due anni fa in seguito alla vittoria dello scudetto dell'Inter. Queste le sue parole.

"Gli unici ammessi a fare questo tipo di premiazioni, di festeggiamenti, in qualche modo di congratulazioni, sono i dirigenti non della Federcalcio, ma della Lega Calcio, cioè dell'organismo che organizza la competizione. Quindi va benissimo se c'è il presidente, il segretario della Lega Calcio, se invece va un rappresentante della Federcalcio va titolo personale, va evidentemente invitato dal club. Naturalmente hanno degli accessi gratuiti e garantiti i dirigenti della Federcalcio, ma che poi si piazzi dietro la panchina in qualche modo vada a festeggiare come un tifoso, come un simpatizzante. È un gesto assolutamente inappropriato se si considera il ruolo che riveste nello specifico e che rivestiva nello specifico che attualmente continua a rivestire in attesa di essere promosso segretario generale".