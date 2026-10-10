Pellegatti rivela: “Cardinale vuole intervenire in maniera pesante sul mercato di gennaio, sa dell’importanza del Milan”

Carlo Pellegatti rivela che Gerry Cardinale interverrà in maniera importante nel mercato di gennaio.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Gerry Cardinale e della sua volontà di intervenire in maniera importate anche nel mercato di gennaio. Queste le sue parole.

"Gerry Cardinale vuole intervenire in maniera pesante sul mercato di gennaio. Abbiamo letto anche l'altro giorno che ha continuato a sostenere che l'entertainment serva poi per lo sport. Chi parla con Gerry Cardinale ci assicura che è molto finalizzato, si rende ben conto dell'importanza del Milan, dei risultati, di arrivare stabilmente in Champions League, ma soprattutto di essere competitivo anche in Champions League".