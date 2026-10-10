Ravezzani ricorda: Viglione ha un tarlo, si è fatto fotografare con Inzaghi a bordo campo dopo lo scudetto”
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Fabio Ravezzani parla di Giancarlo Viglione e ricorda l’episodio accaduto due anni fa in seguito alla vittoria dello scudetto dell’Inter.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Giancarlo Viglione, prossimo a diventare segretario generale della FIGC e di quanto accaduto due anni fa in seguito alla vittoria dello scudetto dell'Inter. Queste le sue parole.
"Giancarlo Viglione, che è un avvocato sicuramente bravo, sicuramente onesto, tutto quello che volete, nessuno mette in dubbio l'onestà di Giancarlo Viglione che però ha questa ha questo tarlo. È un tifoso ed è un tifoso che ha avuto la pessima idea di farsi fotografare, sorprendere dietro la panchina di Inzaghi 2 anni fa, quando l'Inter ha vinto lo scudetto. È andato lì a dare il cinque Inzaghi, era piazzato dietro la panchina dell'allenatore dell'Inter".
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