Il Milan Club Gaeta festeggia 40 anni con la Supercoppa Italiana vinta 3-2 contro l’Inter

Il Milan club Gaeta festeggia 40 anni dalla sua fondazione con la Supercoppa italiana vinta contro l’Inter 3-2.

Lo storico Milan Club Gaeta ha festeggiato ieri venerdi 9 ottobre il suo quarantesimo compleanno. Per festeggiare questo importantissimo traguardo il club ha organizzato una serata durante la quale è stata messa in mostra la Supercoppa italiana vinta contro l'Inter per 3-2 dopo una magnifica rimonta. Questo il comunicato ufficiale del club.

MILAN CLUB GAETA 40 ANNI CON LA SUPERCOPPA ITALIANA

Più di cento cuori rossoneri hanno accolto, con un superbo abbraccio nella splendida Gaeta, la Supercoppa Italiana vinta dal Milan a Riyad nel 2025 in rimonta contro la seconda squadra di Milano, per la festa dei 40 anni del suo Milan Club. Uno traguardo storico per uno dei più longevi Milan Club del sud pontino che venerdì scorso, 9 ottobre 2026, ha soffiato per la quarantesima volta sulle candeline per il compleanno.

Flash led ed effetti light design, fumogeni e fuochi d’artificio insieme a tutto il popolo del tifo rossonero sud pontino e non solo, con in sottofondo la pioggia che riecheggiava sulle onde del mare della magnifica Sant’Agostino, hanno accolto a Gaeta per la prima volta nel Lazio, un trofeo simbolo dell’identità vincente rossonera accompagnata da due delegati dell’AIMC. Una serata di Gala, voluta fortemente dal presidente Mirko Di Ciaccio e da tutto il direttivo per rivivere la memoria di quella storica rimonta che ha sancito il Milan vincitore della Supercoppa Italiana.

E così tra due ali di emozionatissimi tifosi, preceduta dalla sfilata dei piccoli cuori rossoneri del club che hanno sbandierato i colori del diavolo, si è fatta strada, in uno sfavillante corridoio di luci led e spettacolari effetti di fumo e colori, nelle mani del Presidente la Supercoppa Italiana, trofeo che grazie ai campionissimi milanisti è tornato ad essere di tutti coloro che amano il diavolo e non si stancheranno mai di gridare “Forza Milan”.

Auguri, brindisi e foto di rito hanno scandito i tempi della serata all’insegna di momenti di condivisione e convivialità, che ha avuto come apice emozionale i momenti di ringraziamento per un sentitissimo e calorosissimo applauso da e per tutti i tifosi e la consegna delle targhe celebrative ai delegati dell’AIMC, come ringraziamento a loro e tutta l’Associazione Italiana dei Milan Clubs, nonché agli storici presidenti che hanno preceduto Di Ciaccio e a tutti coloro che si dedicano vivamente ad alimentare giorno per giorno la fiamma del Milan Club Gaeta.