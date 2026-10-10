MN - Milan, domani assente anche Pietro Terracciano. Al suo posto Bouyer

Anche Pietro Terracciano tra gli indisponibili del Milan, oltre ad Alexis Saelemaekers di cui già si sapeva: convocato il giovane Bouyer

Non solo Alexis Saelemaekers, il tecnico rossonero Ruben Amorim per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita che si giocherà domani al Mapei Stadium alle ore 18, dovrà fare a meno anche del portiere Pietro Terracciano. L'estremo difensore italiano non è salito sul pullman rossonero che attorno alle 18 è partito alla volta dell'Emilia Romagna.

Al posto di Terracciano, Ruben Amorim ha convocato il giovane classe 2008 Leo Bouyer che dunque fungerà da terzo portiere dietro all'altro giovane Lorenzo Torriani. Come è noto è stato recuperato anche Pervis Estupinan che, infatti, è partito insieme ai compagni e sarà a disposizione dell'allenatore portoghese.