Amorim e le novità tattiche nel suo Milan: "Contano i principi, non il modulo"
Nell'ultima gara prima della sosta per le nazionali contro il Lecce a San Siro, l'allenatore rossonero Ruben Amorim ha fatto alcune modifiche tattiche al suo Milan che è sceso in campo con un 4-2-3-1 molto fluido. Intervistato da SportMediaset, il tecnico portoghese ha spiegato che quello che è importante non è il modulo, ma sono i principi di gioco che la sua squadra mette sul terreno di gioco: "Difesa a 4? E' importante poter cambiare i sistemi di gioco. I principi sono gli stessi, non è questione di difendere a quattro, a cinque o a tre. Sono i principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".
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