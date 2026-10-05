F. Galli chiede altro: “Mi aspetto di più da Ramos, deve partecipare di più in zona gol”

Filippo Galli, nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, ha parlato delle sue aspettative su Gonçalo Ramos.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i tanti temi trattati, queste sono state le sue parole in merito alle aspettative su Gonçalo Ramos.

"Mi aspetto qualcosa di più da Gonçalo Ramos. Adesso ha fatto gol con la nazionale, dicono che un gol, vabbè, che non è così bello, non è così, è stato facile. Poi quando da noi corre dà una grande mano alla connessione tra i giocatori per la per la propria squadra, diciamo che corre troppo e quindi non partecipa, non è pronto in fase di risolutiva o di finalizzazione. Quando fa la fase di finalizzazione il gol non è bello. E allora Gonçalo Ramos non è che si deve portare la condanna di questi 65-70 milioni di euro che è costato, che pare sia costato, ma è così per tutta la vita o per tutto il suo essere qui al Milan".