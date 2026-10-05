Infortunio Saelemaekers, il comunicato ufficiale del Milan: si valuta un nuovo percorso terapeutico
Apparso pochi minuti fa sul sito dell'AC Milan, il comunicato in merito all'infortunio di Alexis Saelemaekers:
AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato.
Per l'esterno belga, il problema alla caviglia sembrerebbe quindi più grave del previsto, in quella che potrebbe rivelarsi una forte ricaduta alla caviglia già operata due anni fa. Un infortunio che, se confermato porterebbe problemi a mister Amorim in una zona di campo delicata, visto anche il recente problema rimediato anche da Pervis Estupinan. Dopo un avvio di stagione a rilento, per Saelemaekers questo potrebbe rivelarsi un infortunio più grave del previsto.
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