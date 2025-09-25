Ancelotti: "L'esonero al Bayern è stato il più intransigente della mia carriera"

Carlo Ancelotti, si è aperto nella nuova autobiografia intitolata 'Il Sogno' dove ha parlato anche dei suoi esoneri: "Sono stato esonerato quattro volte da grandi club: Juventus, Chelsea, Real Madrid e Bayern.

Questo dimostra che non serve un presidente o un proprietario imprevedibile per essere sollevato dall’incarico. Anche gli azionisti di una società possono farlo. Questo (quello del Bayern, ndr) è stato l’esonero più intransigente di tutta la mia carriera. Dopo la mia uscita, arrivarono alle semifinali della Champions League e furono eliminati da, indovinate un po’, il Real Madrid...".