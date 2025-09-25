Ancora a secco Lorenzo Colombo nel Genoa, però è sempre titolare

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nell'ultima partita giocata nel suo attuale club:

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Titolarità e 53 minuti in campo nel fine settimana contro il Bologna: il Grifone ha perso 2-1 in rimonta al Dall'Ara. Oggi alle 18.30 l'impegno di Coppa Italia contro l'Empoli, una sua ex squadra. Ancora a secco.

Stato trasferimento: prestito con obbliggo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

PULISIC ALTAMENTE DECISIVO NEL MILAN

Che giocatore è diventato Christian Mate Pulisic? La domanda è retorica è basterebbe una semplice parola per rispondere, alla luce di quanto sta facendo in questo avvio di stagione e di quanto ha fatto nelle due annate precedenti in rossonero: fortissimo. Per andare un pochino più nel dettaglio, all'indomani della sua rete contro il Lecce che ha messo la ciliegina sul sedicesimo di finale di Coppa Italia, cerchiamo di raccontare Pulisic usando tre parole per descriverlo.

Non c'è nessun giocatore al Milan e nemmeno in Serie A che, a livello numerico, sia più decisivo di Christian Pulisic. Questo è un dato di fatto: è il primo ad essere arrivato ad almeno 25 gol e 25 assist in Serie A nel lasso delle ultime tre stagioni. Oggi, dopo sei gare ufficiali giocate in questo nuovo anno, ha già messo a segno cinque gol: due in Coppa Italia e tre in campionato. Si tratta della sua miglior partenza di sempre, andando a superare il record dell'anno scorso in cui dopo sei gare aveva segnato 4 reti. Un impatto devastante del giocatore americano che, in questi ultimi tre anni, è stato il giocatore più continuo del Milan e oggi ne è sicuramente il top player.