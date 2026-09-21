Dall'arrivo di Rabiot al Milan, solo Nico Paz e Calhanoglu, tra i centrocampisti, hanno preso parte a più gol in Serie A
MilanNews.it
Dal suo arrivo al Milan, tra i centrocampisti, solo Nico Paz e Hakan Çalhanoglu hanno preso parte a più reti in Serie A di Rabiot.
Dal suo arrivo al Milan (2025/26), tra i centrocampisti, solo Nico Paz (20) e Hakan Çalhanoglu (15) hanno preso parte a più reti in Serie A rispetto ad Adrien Rabiot: 13 (al pari di McTominay e Barella), frutto di sette gol e sei assist.
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Pasotto: "Amorim ha fatto di nuovo un amplissimo turnover, ma stavolta con smaccata tendenza verso l’usato sicuro e non con scelte singolari"
L'atto di Amorim: cambiare per arrivare al risultato. Krosche può tornare in auge per il ruolo di ds?di Pietro Mazzara
Le più lette
2 L'atto di Amorim: cambiare per arrivare al risultato. Krosche può tornare in auge per il ruolo di ds?
3 Occhio a Moreira: "Credo di essere l'esempio principale ora: non parto titolare, ma entro dalla panchina, segno e penso di disputare buone partite"
Primo Piano
Primo PianoModric non è e non sarà mai un problema per il Milan: la vera sfida è costruire una squadra capace di esaltarlo
Primo PianoAmorim cambia il Milan: difesa a quattro, Chukwueze liberato e una lezione imparata a Manchester
Luca SerafiniQuando finisce il casting? Contro il Benfica dopopartita peggio della partita. Il tempo è poco, non si può buttarlo via
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com