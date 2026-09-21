Dall'arrivo di Rabiot al Milan, solo Nico Paz e Calhanoglu, tra i centrocampisti, hanno preso parte a più gol in Serie A

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Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia
Dal suo arrivo al Milan, tra i centrocampisti, solo Nico Paz e Hakan Çalhanoglu hanno preso parte a più reti in Serie A di Rabiot.

Dal suo arrivo al Milan (2025/26), tra i centrocampisti, solo Nico Paz (20) e Hakan Çalhanoglu (15) hanno preso parte a più reti in Serie A rispetto ad Adrien Rabiot: 13 (al pari di McTominay e Barella), frutto di sette gol e sei assist.