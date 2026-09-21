Tacchinardi: "La sensazione è però che il Milan possa avere due problemi"

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Alessio Tacchinardi, ex calciatore, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la prestazione del Milan contro il Lecce.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la prestazione del Milan contro il Lecce: "Troppe critiche, tante critiche: il Milan in campionato non ha ancora perso una partita. La sensazione è però che il Milan possa avere, tra virgolette, due problemi. Uno è quello di mettere la squadra a disposizione di Modric, che giocando così ha veramente tanto campo da coprire: è un giocatore talmente forte che potrebbe dare ancora di più, ma se fa tanta legna in mezzo al campo mi sembra che si vadano a snaturare le sue caratteristiche.

L'altro, secondo me, è il vero problema del Milan (sempre tra virgolette 'problema0): ha un attaccante, costato tanti soldi, che non è un giocatore da 20 gol. Parlo di Gonçalo Ramos. È bravo a raccordare il gioco, però il Milan là davanti ha bisogno di un bomber da 20 gol e lui non mi sembra che lo sia":

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.